В "ДНР" выдают российские автобусы за собственные - журналист (фото)

СМИ террористов сообщили о том, что в оккупированном Донецке начали собирать собственные автобусы. Однако на самом деле их производят в России и перегоняют в "ДНР". Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

По его словам, ранее были замечены российские ПАЗики, которые своим ходом едут в Донецк из РФ через КПП "Успенка".

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"Захарченко в Донецке потом выдает их за автобусы местного производства, которые якобы собираются на "Донгормаше". Так дончанам врут об "экономическом росте", которого нет и не может быть", - отметил Казанский.

Журналист подчеркнул, что автобусы "Донбасс" — такие же "донецкие", как танки, оружие и "войска "ДНР": "Все на самом деле завозится из РФ. Вся "республика" — фейк и вранье".

Ранее Казанский сообщал, что Стахановский вагоностроительный завод, производивший вагоны на миллиарды гривень, перешел на выпуск мусорных баков.