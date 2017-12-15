В СБУ назвали количество пропавших без вести украинцев за время войны на Донбассе

403 гражданина Украины считаются пропавшими без вести в результате конфликта на Донбассе, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает радио Свобода.

Читайте такжеС начала войны на Донбассе погибли более 2,7 тысяч гражданских лиц - Красный Крест «С начала российской агрессии на востоке нашего государства, к сожалению, считаются пропавшими без вести 403 гражданина Украины, среди них – 123 военнослужащих, представителей добровольческих батальонов, сотрудников правоохранительных органов. Наша задача сделать все возможное, использовать малейшую возможность и любой шанс для того,чтобы отыскать этих людей», – сказал Грицак.

Вместе с тем, 12 декабря в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что, согласно оценкам Международного комитета Красного Креста по состоянию на 22 августа 2017 года, количество людей, пропавших без вести в связи с конфликтом на Донбассе, составляло от 1 до 1,5 тыс.