Порошенко назвал количество погибших в зоне АТО украинских военных

С начала антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях погибли более 2750 украинских воинов.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время допремьерного показа фильма «Киборги», говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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По словам Порошенко, благодаря совместным усилиям всего украинского народа удалось создать «одну из самых сильных армий на европейском континенте».

«Армии, имеющей боевой опыт, за обучение которой заплачена наибольшая цена. Более 2750 украинских воинов, в том числе почти 2400 из состава Вооруженных Сил Украины отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена. За каждый клочок родной земли», - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинским бойцам, которые воевали в зоне АТО этого года, будет выплачена единовременная боевая премия в размере от 3 до 5 тыс. грн.