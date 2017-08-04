Геращенко: есть информация о содержании 90 людей из списка 137 заложников на Донбассе

Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщает о наличии информации об удерживании 90 человек из списка 137 заложников на Донбассе. Об этом она сказала в интервью УНИАН.

Геращенко отметила, что не видит со стороны контролируемых Россией боевиков никакого желания ускорить процесс освобождения заложников.

«Не поступала им такая команда из Кремля», - добавила она.

Между тем, подчеркнула депутат, увеличивается количество заложников, которых на сегодняшний день 137.

«И происходит это, в первую очередь, за счет гражданского населения. Гражданских хватают, им «шьют» диверсии, шпионаж, и так далее. И мы не располагаем достоверной информацией о местах их содержания», - констатировала Геращенко.

По ее словам, на сегодняшний день из 137 человек (более 60 человек - военные и те, кто имеет отношение к силовым структурам, остальные - гражданские), которые есть в списке заложников, боевики подтверждают 71 украинца.

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«А остальные где? Может, с ними такая же ситуация, как с Асеевым и Сурженко? Может, именно поэтому в эти тюрьмы не пускают Красный крест, другие гуманитарные организации, чтобы мы не нашли этих людей?», - подчеркнула депутат.

В то же время, отметила она, по крупицам, через волонтеров, удается собирать и находить информацию.

«На сегодняшний день у нас есть информация об удерживании 90 человек из списка. И поэтому для нас всегда важно выбить подтверждение, что этот человек у них. Тогда есть шанс включения его в списки», - сообщила парламентарий.

Вместе с тем, напомнила Геращенко, сторона боевиков продолжает включать в списки на освобождение лиц, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе, в частности, «беркутовцев», задержанных за теракты в Харькове и Одессе.

«Президент Украины поднимал этот вопрос во время последнего телефонного разговора в нормандском формате. Он обратился ко всем президентам и канцлеру с вопросом, как такое может быть, что от Украины требуют освобождения тех, кто убивал на Майдане за месяц до аннексии Крыма, это имеет отношение к событиям на Донбассе? И так же, какое отношение к ним имеют люди, которых задержали за теракт в Одессе, Харькове, или Тернополе?», - сказала депутат.

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