В Ровно информатора боевиков "ДНР" приговорили к 5 годам тюрьмы

Ривненской городской Суд 11 декабря признал виновным жителя Донецкой области в содействии деятельности террористической организации «ДНР» и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ривненской области Людмила Суржук, государственным обвинителем доказано, что 46-летний житель Донецкой области в течение двух месяцев 2017 активно способствовал представителям террористической организации «ДНР» путем сбора и передачи подробных данных о местах дислокации, перемещения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины, участвующих в проведении антитеррористической операции.

Читайте такжеВ Донецкой области задержан боевик НВФ "Оплот", который вербовал новобранцев

В дальнейшем его информацию боевики использовали во время артиллерийских обстрелов населенных пунктов на востоке Украины. Преступные действия информатора были прекращены в июне этого года. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали его по месту жительства в Донецкой области.

По словам Суржук, для объективности расследования по данному делу Генеральной прокуратурой была передана подследственность производства по этому делу прокуратуре Ривненской области.

Ранее в Сумах суд взял под стражу российского информатора, который планировал совершить теракт в День ВСУ.