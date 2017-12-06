Праздник с ожиданием провокаций: журналисты показали, как отмечают День ВСУ на передовой (видео)

Пока в тыловых штабах по всей стране продолжаются торжества по случаю Дня Вооруженных сил Украины, на передовых позициях в Марьинке продолжается служба.

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Как говорится в сюжете ТСН, грамоты доехали до военных и в крайний от врага окоп. «По сравнению с тем, как было до войны, сейчас очень много изменилось», – говорит старший сержант Ярослав Кондратюк, который на фронте с 2014 года. По его словам, за последние годы изменился уровень уважения к военным.

Военные утверждают, что даже обычная грамота – это серьезная мотивация для рядового бойца, особенно после нелегкой службы.

На передовой журналисты нашли немало военнослужащих, которые после демобилизации вернулись в зону АТО, ведь, по их мнению, более надежных друзей, чем на войне, не найти.

Несмотря на праздник, сегодня на фронте усиленный режим. В штабе АТО ждут под ночь серьезных провокаций. По перехваченной информации, боевики собираются обстреливать людей на оккупированных землях и обвинить в этом украинских армейцев.