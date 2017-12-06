Сутки в АТО: 24 вражеских обстрела, боевики применили вооружение БМП и гранатометы

Несмотря на то, что российско-террористические войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из запрещенных в Минске минометов, ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой украинской армией.В целом, за минувшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. Об этом пишет пресс-центр АТО в Facebook.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал. С наступлением темной поры суток нарушать режим прекращения огня захватчики не прекратили, однако, по сравнению с последними днями, несколько уменьшили интенсивность обстрелов.

"На Луганском направлении оккупанты из минометов различных калибров вели огонь по оборонительным укреплениям наших защитников у Луганского, Зайцево и Новолуганского. Из гранатометов и стрелкового оружия противник беспокоил защитников Крымского и Новотошковского", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении враг несколько раз из минометов и гранатометов на Приазовье обстрелял защитников Водяного, а из стрелкового оружия – подступы к Старогнатовке. В пригороде Авдеевки российские наемники нарушали перемирие из минометов и гранатометов, а в районе Богдановки применили вооружение БМП и гранатометы.

Ранее сообщалось, что боевики планируют обстрелять оккупированный Первомайск с целью дискредитации ВСУ.