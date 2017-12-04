"Пуля прошила мозг": в Днепре медики борются за жизнь 29-летнего бойца АТО

29-летнего бойца, которого тяжело ранили на передовой на Луганщине, пытаются спасти врачи днепровской больницы им. Мечникова. Вражеский снайпер попал бойцу в голову возле Новозвановки в воскресенье. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Военного сразу на вертолете доставили в больницу Мечникова. Он в коме в реанимации, дышит только с помощью аппаратов. По словам медиков, его состояние настолько тяжелое, что делать операцию пока нельзя.

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Снайпер попал военному прямо в лоб. Пуля прошила мозг и остановилась в затылке. Врачи признают: такие ранения, по всем нормам, не совместимы с жизнью. Однако делают все возможное, чтобы Иван выжил.

"Есть большие зоны поражения головного мозга, но критического отека или кровоизлияний нет", - сообщил заместитель главврача больницы.

Как сообщал УНИАН, украинские военные отбили атаку ДРГ противника под Песками, один боец получил ранения.