Украинские военные отбили атаку ДРГ противника под Песками, один боец ранен (видео)

Под Песками на Донбассе произошел бой, в котором ранен украинский военнослужащий. Об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины.

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В тумане вражеская ДРГ пыталась занять господствующие высоты над Песками. Боевиков украинские военные заметили при помощи тепловизора, после чего завязался бой.

Атаку террористов отбили, был ранен командир подразделения ВСУ, который корректировал огонь. Сейчас он находится на лечении в больнице им. Мечникова в Днепре.

Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки было зафиксировано 38 вражеских обстрелов, один военный погиб, еще четверо ранены.