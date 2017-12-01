Боевики применили против сил АТО мины, БМП, гранатометы и стрелковое оружие

Боевики российско-оккупационных бандформирований обстреляли позиции сил Антитеррористической операции на Луганском направлении из мин, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

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"Сегодня, как и несколько дней подряд, эпицентром вооруженной нестабильности осталось Луганское направление. Здесь, еще в начале суток, враг выпустил более двух десятков мин различных калибров по нашим опорным пунктам возле Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского. Кроме оружия, запрещенного Минскими соглашениями, захватчики осуществляли провокации с использованием вооружения БМП недалеко от Зайцево и Лозового. Возле Крымского и Желтого противник нарушал перемирие с применением гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что на Донецком направлении вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и автоматов подступы к Каменке, а на Приазовье - опорные пункты возле Водяного из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

"В целом, с полуночи, российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Ранее УНИАН сообщал, что в целом, за минувшие сутки по всей линии столкновения зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.