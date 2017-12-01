В "ДНР" пытаются омрачить успехи украинской армии слухами о ее невыгодных позициях – ИС

Командование боевиков «ДНР» путем проведения дезинформационных мероприятий среди членов НВФ и гражданского населения активно пытается нивелировать успех ВСУ в районе Гладосово и Травневого.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в частности, в проводимой информационной кампании активно продвигается тезис по «занятию ВСУ невыгодных позиций», которые якобы «простреливаются насквозь». В рамках данной кампании подобная информация интенсивно разгоняется в соцсетях и подконтрольных СМИ.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Штаб АТО сообщил о взятии украинскими военными под полный контроль двух поселков в районе Светлодарской дуги – Травневое и Гладосово.

По информации журналистов, добраться до поселков пока что можно только по полю по бездорожью. Местные жители боями вблизи напуганы, но приход армейцев воспринимают положительно, потому что надеются, что вместе с украинской властью к ним вернутся и элементарные блага цивилизации – вода, газ и свет.