Украинские военные освободили сразу два села на Светлодарской дуге (фото, видео)

Достижениями украинских военных в результате маневров на Светлодарской дуге стало освобождение сел Травневое и Гладосово.

Добраться до них пока что можно только полем по бездорожью. Местные жители боями вблизи напуганы, но приход армейцев воспринимают положительно, потому что надеются, что вместе с украинской властью к ним вернутся и элементарные блага цивилизации – вода, газ и свет, говорится в сюжете ТСН.

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"Без света, без магазина, без ничего. То есть весело", - комментируют свою жизнь здешние жители Галина и Юрий Хомяковы.

Соседа Александра Сарновского также интересуют продукты и свет, поэтому он – за Украину. "Україна понад усе. Она всегда такой была", - говорит мужчина.

Некоторые же дипломатично приветствует воинов, но и боевиков не считают за чужих. "Для меня и те родные, и те. Мы были при "ДНР", и ничего", - говорит Анатолий Плинокос.

Ранее штаб АТО сообщал, что отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении улучшили "тактическое положение".