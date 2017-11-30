В Донецкой области задержали бывшего боевика, который собирался поступить на службу в ВСУ

В Донецкой области задержали бывшего боевика, который собирался поступить на службу в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"27-летний житель с. Парасковиевка Бахмутского района вступил в ряды террористов в 2014 году. Сначала он дежурил на блокпосту, а через две недели ему было доверено осуществлять пропускной режим в захваченном террористами филиала банковского учреждения", – говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что через два месяца боевик разочаровался в "русском мире", увидев, что главарям нужны только деньги, которые они получали незаконным путем, и покинул ряды бандформирования.

"Мужчина считал, что его прошлое осталось незамеченным, и решил вступить в ряды ВСУ. Однако полицейские разоблачили и задержали злоумышленника", – добавили полицейские.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Как сообщал УНИАН, в июне в Донецкой области задержали мужчину, который воевал и в рядах ВСУ, и в рядах "ДНР".