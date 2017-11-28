Российская сторона и боевики блокируют поиск и эвакуацию тела украинца на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что российская сторона СЦКК и боевики намеренно блокируют и игнорируют нормы международного гуманитарного права по поиску и эвакуации тела гражданина Украины.

Соответствующее сообщение украинской стороны СЦКК размещено на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Украинская сторона СЦКК информирует, что российская сторона СЦКК и ОРДО отказались предоставлять гарантии безопасности с введением режима "Тишина" для проведения работ по поиску и эвакуации тела погибшего гражданина Украины в районе населенных пунктов Кодема, Гольмовский, Гладосово и Травневое Донецкой области.

В то же время в ответе российской стороны СЦКК и НВФ ОРДО сообщается, что поиск и эвакуация тела погибшего гражданина Украины в районе указанных населенных пунктов "расцениваются как проведение мероприятий очередной попытки провокаций со стороны ВС Украины".

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Украинская сторона СЦКК в очередной раз призывает российскую сторону СЦКК принять все возможные меры для согласования с "руководством ОРДО" соответствующих письменных гарантий безопасности в указанных районах.

"Такими провокационными заявлениями и отказами НВФ ОРДО демонстрируют откровенное пренебрежение положениями Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и Дополнительных протоколов к ним от 8 июня 1977 года, Минскими договоренностям, желание дискредитировать ВС Украины накануне и во время заседания Трехсторонней контактной группы и стремление к дальнейшему ухудшению гуманитарной обстановки и обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - считает украинская сторона СЦКК.