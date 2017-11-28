Украинские военные рассказали о кровавом бое у Крымского (видео)

Накануне украинская армия потеряла четырех бойцов, троих раненых и еще двое пропали без вести, их также считали погибшими, но они чудом продержались до утра и вышли к своим.

Еще один раненый украинский боец попал в плен. Бойцы рассказали о коварном наступлении диверсионной группы.

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Командир Сергей рассказывает, как все было: вражеская диверсионная группа пыталась пройти к ним в тыл. Украинские военные остановили их, а затем начали преследовать уже на территории противника, а там - засада. Террористы заранее подготовили укрепления и огневые позиции, была подогнана и тяжелая техника.

"Враг прижал к земле целое отделение украинских пехотинцев, расстреливал из пулеметов и танка. Лишь когда заработали минометы с украинской стороны, отступил", - говорится в сюжете.

Ранее террористы "ЛНР" заявили, что захватили в плен раненого украинского разведчика. В свою очередь, в штабе АТО проверяют опубликованную боевиками информацию о якобы взятом в плен военнослужащем в районе Крымского.

Напомним, двое военнослужащих ВСУ, которые считались погибшими во время боевого столкновения с врагом возле Крымского, вышли из-под обстрела и вернулись в свои подразделения.