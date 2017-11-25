В бою под Крымским погиб младший сержант "Ниндзя", у него осталась жена и трое маленьких детей (фото)

Младший сержант Денис Кривенко с позывным "Ниндзя" погиб 23 ноября вблизи Крымского на Луганщине в бою с врагом.

Мужчина служил в должности сержанта по материальному обеспечению в роте "Донбасс", говорится в сообщении 16-й ОМПБ в Facebook.

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"В момент, когда надо было остановить врага и не пропустить его к нашим позициям, бесстрашно вступил в борьбу бок-о-бок с другими бойцами. Они вместе смогли выдворить боевиков, которые количественно преобладали, заставив их отступить", - говорится в сообщении.

Но в ожесточенном и кровопролитном бою "Ниндзя" получил несовместимые с жизнью ранения. У него остались жена и трое маленьких детей.

Как сообщал штаб АТО, двое военнослужащих ВСУ, которые считались погибшими во время боевого столкновения с врагом возле Крымского, вышли из-под обстрелов и вернулись в свои подразделения.