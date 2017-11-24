"Пуля прошила мозг навылет": врачи рассказали о состоянии раненых на Луганщине украинских военных

В Днепре медики больницы имени Мечникова борются за жизнь двух военнослужащих, получивших крайне тяжелые ранения на Луганщине в зоне АТО.

Сейчас оба бойца находятся в коме на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении, передает ТСН.

46-летнему Юрию вражеский снайпер попал прямо в голову. Пуля сквозь лоб прошила мозг навылет.

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55-летний Владимир в другом месте на Луганщине попал под обстрел. В авто, где был военный, попали из противотанковой установки, рассказывают его собратья. Осколки пробили голову. Врачи признают: столь тяжелые ранения обычно не оставляют шансов на жизнь. Однако вопреки этому медикам областной больницы Мечникова пока удалось стабилизировать состояние военных.

"Они доставлены были в таком сложном состоянии, когда прогнозы давать даже на час невозможно. Пока думаем только о том, чтобы они выжили. Ранения такой сложности, которые приводят к размозжению мозга. Костные обломки черепа залетели так глубоко, что пришлось нашим нейрохирургам несколько часов их доставать", - рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Как сообщалось, ситуация на Донбассе обострилась, в частности, на Луганском направлении. Погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения.