В "ЛНР" заговорили об объединении с "ДНР" после бегства Плотницкого - ИС

Бегство в РФ главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого в результате конфликта с главарем "МВД ЛНР" Корнетом вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования. Об этом на своей странице в Facebook сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В среде представителей "администрации главаря ЛНР" и "министерств" распространяется информация о возможном объединении "ЛНР" и "ДНР" в одно квазигосударственное образование с административным центром в Донецке", - говорится в его сообщении.

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При этом, по информации ИС, чиновники "ЛНР" опасаются, что переход под руководство "ДНР" может сопровождаться чистками среди руководителей структур "ЛНР" с обвинениями их в содействии деятельности спецслужб Украины, с целью устранения от руководства "людей Плотницкого".

Некоторые "представители власти ЛНР" выражают намерение выезда за пределы "ЛНР" (как в Россию, так и на неоккупированную территорию Украины), также не исключая "вооруженное противостояние" с НЗФ "ДНР" со стороны части силовиков "ЛНР", лояльных Плотницкому, добавил Тымчук.

Кроме того, активно муссируется тезис о том, что решение об объединении "ЛНР" и "ДНР" может быть принято в связи с деятельностью Захарченко, который в последнее время постоянно сообщал российским кураторам о неспособности Плотницкого эффективно управлять территорией "ЛНР".

Ранее российский писатель, журналист и сторонник террористов Захар Прилепин ВКонтакте сообщил, что главарь группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий прилетел в Москву. Он утверждает, что террорист прибыл из Ростова-на-Дону, он прилетел эконом-классом с маленькой сумкой на плече. По словам писателя, в аэропорту "Шереметьево" главаря "ЛНР" ждали два оперативника.