Журналист оценил вероятность возвращения главаря "ЛНР" Плотницкого в Луганск (видео)

07:08, 24 ноября 2017
Политика
4365

Ситуация на оккупированной территории гораздо сложнее, чем кажется.

Местные "оппоненты" главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого не спешат окончательно вычеркивать его из своих расчетов, потому, вероятно, после поездки в Москву он вернется.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал редактор программы "Донбасс.Реалии" Радио Свобода " Андрей Дихтяренко, передает ТСН.

Читайте такжеВ Луганск вошли подразделения российской регулярной армии, главарь "ЛНР" сбежал в Россию - Шкиряк

По его мнению, ситуация в Луганске намного сложнее, чем кажется.

"Я уверен, что Плотницкий вернется, ибо даже Корнет пишет всегда, что это не Плотницкий – "агент СБУ и диверсант", а его окружение. А это значит, наверное, что подпись Плотницкого еще чего-то стоит, что даже сепаратисты, которые хотят устранить его от власти, согласны, чтобы он вернулся хотя бы как "зицпредседатель" , - говорит Дигтяренко.

Ранее российский писатель, журналист и сторонник террористов Захар Прилепин ВКонтакте сообщил, что главарь группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий прилетел в Москву. Он утверждает, что террорист прибыл из Ростова-на-Дону, он прилетел эконом-классом с маленькой сумкой на плече. По словам писателя, в аэропорту "Шереметьево" главаря "ЛНР" ждали два оперативника.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Переворот в "ЛНР"
Теги: #переворот в ЛНР#Плотницкий бежал в РФ#Плотницкий в Москве#вернется ли Плотницкий