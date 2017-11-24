Журналист оценил вероятность возвращения главаря "ЛНР" Плотницкого в Луганск (видео)

Местные "оппоненты" главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого не спешат окончательно вычеркивать его из своих расчетов, потому, вероятно, после поездки в Москву он вернется.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал редактор программы "Донбасс.Реалии" Радио Свобода " Андрей Дихтяренко, передает ТСН.

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По его мнению, ситуация в Луганске намного сложнее, чем кажется.

"Я уверен, что Плотницкий вернется, ибо даже Корнет пишет всегда, что это не Плотницкий – "агент СБУ и диверсант", а его окружение. А это значит, наверное, что подпись Плотницкого еще чего-то стоит, что даже сепаратисты, которые хотят устранить его от власти, согласны, чтобы он вернулся хотя бы как "зицпредседатель" , - говорит Дигтяренко.

Ранее российский писатель, журналист и сторонник террористов Захар Прилепин ВКонтакте сообщил, что главарь группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий прилетел в Москву. Он утверждает, что террорист прибыл из Ростова-на-Дону, он прилетел эконом-классом с маленькой сумкой на плече. По словам писателя, в аэропорту "Шереметьево" главаря "ЛНР" ждали два оперативника.