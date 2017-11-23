Главарь "ЛНР" Плотницкий прилетел в Москву - Прилепин

Главарь группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий прилетел в Москву. Об этом сообщил российский боевик и писатель Захар Прилепин на странице "Вконакте".

Прилепин утверждает, что Плотницкий прибыл из Ростова-на-Дону, он прилетел эконом-классом с маленькой сумкой на плече. По словам писателя, в аэропорту "Шереметьево" главаря "ЛНР" ждали два оперативника.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь "ЛНР" Плотницкий сбежал из оккупированного Луганска.

Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александр Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где ранее размещалось областное управление МВД Украины.

Читайте также"Хочу, чтобы они уничтожили друг друга": Гройсман прокомментировал "разборки" боевиков в "ЛНР"

Президент Украины Петр Порошенко в связи с обострением ситуации в Луганске созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения.

В то же время в Кремле второй день подряд отказываются комментировать ситуацию во временно оккупированном Луганске и появление вооруженных людей в центре города.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября заявил, что не будет давать комментариев и подчеркнул, что Кремль следит за ситуацией.

Сегодня, 23 ноября, отвечая на вопрос УНИАН, что происходит в Луганске сейчас и поддержит ли Кремль смену главарей так называемого «ЛНР», Песков сказал журналистам: «Я оставляю ваш вопрос без ответа, каких-то нюансов я бы сейчас не стал озвучивать».