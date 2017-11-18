В МинВОТ назвали "точный срок" вывода российских войск с Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак объяснил, почему он считает, что Кремль выведет свои войска с Украины в следующем 2018 году.

"Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за "поребриком". Мне даже был сказан точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года", – заявил Грымчак в эфире телеканала Еспресо.TV.

Читайте такжеЗамминистра объяснил, почему России придется скоро уйти с Донбасса

При этом он не стал называть имена тех людей, которые ему об этом сообщили.

"Понимаете, в чем дело, есть люди, которые передавая что-то (информацию – ред.), очень рискуют", - отметил политик.

Кроме того, по словам заместителя министра, эта точка зрения также находит подтверждение в открытых источниках, которые, по его словам, сообщают о том, что "финансирование оккупированных районов со стороны России на следующий год не предусмотрено".

"Известно и то, до какого месяца будет идти это финансирование - максимально, до сентября следующего (2018 - ред.) года", - подчеркнул политик.

Также Грымчак обратил внимание на то, что в последнее время российские войска во время ротаций не оставляют боевикам ничего из оружия и боеприпасов.

"Они отстреллись и ушли", - пояснил он.

О скором выводе российско-террористических войск из временно оккупированных районов свидетельствует и поведение главарей бандформирований.

"Часть руководителей стала искать жилье в Абхазии, в Подмосковье", - добавил Грымчак.

Что же касается возвращения под контроль Украины полуострова Крым, то это произойдет тогда, когда Россия упадет намного труднее: и экономически, и внутриполитически".