Грымчак рассказал, как и когда Россия уйдет из Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявляет, что российские войска покинут территорию Донбасса в 2018 году, после чего на оккупированных территориях будет введена временная администрация, сообщает "Радио Свобода".

"С начала года я лично заявлял о том, что в 2018 году российские войска покинут территорию ОРДЛО. Меня спросили, на каком основании я это говорю, и я ответил, что у меня есть информация о том, что финансирования в 2018 году не будет. Информация эта только подтвердилась. Думаю, Донецкая область в следующем году в том или ином виде вернется в Украину. И скорее всего при участии миротворцев. Будет временная администрация, будет разоружение боевиков, выйдут российские войска и выйдут наемники", – заявил он.

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По его словам, Россия прекратит финансирование "гуманитарных проектов" боевиков "ЛНР" и "ДНР" в сентябре 2018 года. Чиновник пояснил, что вывод российских войск из территории Донбасса начнется с ввода миротворцев ООН на всю территорию ОРДЛО.

"Насколько правильно я понимаю выступление министра иностранных дел, мы свою позицию согласовали с членами Совета безопасности. И нельзя говорить, что со стороны России нет политических шагов. Ведь смена позиции с того, что "нельзя" миротворцев ООН на "можно", говорит о том, что и российская позиция меняется. И думаю, что решение о миротворцах будет поддержано Россией, потому, что другого выхода у них нет", – добавил Грымчак.

Как сообщалось ранее, правительство России намерено отказаться от оказания гуманитарной поддержки отдельным территориям Донбасса. Соответствующее поручение министерство финансов РФ получило по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября.