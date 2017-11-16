В Днепре спасли пенсионерку, которая получила пулю в живот в зоне АТО (видео)

В Днепре спасли пенсионерку с Луганщины, которая получила пулю в живот в зоне АТО.

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Любовь Стехина рассказывает, что в шесть утра в ее квартиру в Попасной позвонили военные якобы для проверки документов. Когда они с дочкой открыли двери, мужчины без предупреждения начали стрелять.

Одна пуля рикошетом попала в пенсионерку и прошила ей живот. 64-летнюю женщину в тяжелом состоянии срочно доставили вертолетом в Днепр.

В штабе АТО, как и в самой военные части, поступком армейцев возмущены. И заявляют, что все должны отвечать по закону.