Боевики используют жителей неоккупированного Донбасса для антиукраинской пропаганды – ИС

Боевиками псевдореспублики «ДНР», по указанию их российских кураторов, продолжается реализация информационной акции по дискредитации украинской власти в рамках так называемой «Гуманитарной программы по воссоединению Донбасса».

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

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В частности, в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории Донецкой области осуществляется сбор заявлений от местных жителей на выплату материальных средств по якобы полученным физическим увечьям во время пребывания под «оккупацией украинской власти».

«Для получения выплат необходимо заполнить заявление установленной формы с указанием полных установочных данных и контактных телефонов. К материалам заявления необходимо приложить справку о получении «физических повреждений или ухудшения физического состояния, наступивших во время украинской оккупации», которые выдавались фельдшерами медицинских пунктах в селах», – говорится в сообщении ИС.

Средняя сумма выплат составляет 20 тыс. российских рублей. Получение указанной помощи жителями Донбасса освещается на пропагандистских телеканалах «ДНР» и подконтрольных боевикам ресурсах сети Интернет с соответствующими антиукраинскими комментариями.