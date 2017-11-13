В "ДНР" хотят конфисковать урожай, выращенный без разрешения "республики"

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко приказал изымать у населения весь выращенный урожай сельхозрастений, овощей, фруктов, винограда и прочего.

"Приказ" Захарченко от 3 ноября 2017 года был обнародован на сайте "республики".

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"Урожай сельскохозяйственных растений и плодов кустарников, виноградников и деревьев, выращенный на самовольно использованных земельных участках государственной и муниципальной форм собственности, является собственностью "ДНР", - говорится в тексте.

Так называемому "Министерству доходов и сборов "ДНР" предоставляется право беспрепятственного доступа к местам хранения или выращивания урожая, а также на его изъятие.

"В случае самовольного распоряжения урожаем, указанным в п. 1 настоящего "указа", юридические лица, физические лица-предприниматели, физические лица обязаны возместить стоимость такого урожая "ДНР", - говорится в "указе".