Боевики "ДНР" недовольны вербовкой в Сирию и появлением российских пропагандистов – ИС

В отдельных подразделениях «1-го АК ДНР» сотрудники «МГБ ДНР» («военная контрразведка») фиксируют «недовольство, высказываемое в частных беседах» среди боевиков по поводу их вербовки «на Сирию».

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

В частности, раздражение высказывают в основном боевики из числа местного населения, которых вербуют наравне с российскими наемниками. По мнению недовольных, недопустимо «откомандировывать» в Сирию личный состав из и без того неукомплектованных подразделений в то время, когда «в любой момент можно ожидать масштабное наступление ВСУ».

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Еще один предмет недовольства местных боевиков (в частности, в подразделениях «1-го АК» в тактическом тылу), фиксируемый «МГБ ДНР», – появление на ряде участков съемочных групп и журналистов российских/пророссийских СМИ, перед которыми поставлена задача фиксировать «варварские обстрелы» мирного населения со стороны ВСУ.

«Местные боевики понимают, что такая активность пропагандистских СМИ может означать появление приказов командования оккупантов на обстрелы населенных пунктов (в т.ч. из тяжелых вооружений) на территории, контролируемой самими оккупантами, что поддерживают далеко не все боевики из числа местных жителей», – отметили в ИС.