Вблизи Калиновки оккупанты расстреляли гражданское авто, водитель погиб

На территории временно оккупированного Донбасса так называемое «ГАИ» расстреляло гражданское авто из-за того, что водитель не остановился на требование прекратить движение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

«Сотрудникам так называемого «ГАИ» оккупанты разрешили открывать огонь на поражение по гражданскому транспорта, водители которого не выполняют требования об остановке. В результате на блокпосту вблизи населенного пункта Калиновка расстреляли гражданское авто, которое не остановилось на такое требование. Водитель легковушки в результате инцидента погиб», - сказал Лысенко.

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По его словам, чтобы скрыть вину за гибель мирного жителя оккупанты пытались ввести местное население в заблуждение, обвинив погибшего в причастности к диверсионной деятельности.

Лысенко также сообщил о «национализации» оккупантами имущества граждан, которые некоторое время не появляются у себя дома.

«На оккупированной территории Луганской области продолжается беспредел пророссийских бандитов, в том числе нередки факты хищения имущества граждан, которые длительное время не проживают по месту регистрации. Для того в ЖЭКах и паспортных столах Луганска и Брянки оккупанты изымают ксерокопии паспортов, а затем проверяют факт проживания лиц по данному адресу. В случае отсутствия хозяев в течение двух недель их жилье и личное имущество «национализируется», - сказал пресс-секретарь.