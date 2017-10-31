"Группа военных попала в засаду": возле Донецкого аэропорта погиб грузин-доброволец (фото)

Сегодня, 31 октября, в результате столкновений возле Донецкого аэропорта погиб грузин-доброволец полка "Азов" Георгий Саралидзе. Об этом сообщил его товарищ Мамука Мамулашвили, передает ТСН.ua.

По предварительной информации, во время боевых действий на территории, прилегающей к аэропорту Донецка, группа украинских военных попала в засаду, и во время этого боя погиб командир разведгруппы Георгий Саралидзе.

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Он был участником войны в Абхазии и Самачабло, помогал украинским военным в борьбе против российских оккупантов со дня начала боевых действий.

По словам Мамулашвили, в зону АТО Саралидзе приехал в начале 2015 года. Сейчас тело погибшего бойца перевозят в Запорожье.

Как сообщал УНИАН, на территории временно оккупированного Донбасса так называемое "ГАИ" расстреляло гражданское авто из-за того, что водитель не остановился на требование прекратить движение.