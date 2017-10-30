"Цвета крови": украинские десантники не будут носить голубые береты (фото)

17:17, 30 октября 2017
Война
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В командовании ВДВ Украины отметили, что изменения коснутся и беретных знаков десантников.

Десантники будут носить темно-бордовые береты / facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua

Украинские десантники перестанут носить береты голубого цвета. Вместо них будут использоваться головные уборы темно-бордового цвета. Об этом Высокомобильные десантные войска ВСУ сообщили на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сейчас 59 стран мира используют темно-бордовый берет. В частности, это 19 стран НАТО. Вместе с тем, лишь 7 стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет.

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"Из уважения к доблестям украинских десантников во время нынешней российско-украинской войны им предлагается использовать берет как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражка, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, еще 5 воинских частей в Украине от 1 сентября перешли на новую систему питания.

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Теги: #береты украинских десантников#новые береты десантников