Новая система питания: в ВСУ показали, что едят украинские военные (фото)

Еще 5 воинских частей в Украине сегодня, 1 сентября, перешли на новую систему питания. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Отмечается, что завтрак и обед уже были по новым каталогом продуктов, который обеспечивает выбор для военнослужащего разнообразных приготовленных блюд и продуктов.

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"С сегодняшнего дня еще 5 элементов армейской системы переведены на новейший уровень обеспечения военнослужащих, а в общем порядке в этом году их будет 22", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото завтрака и обеда по новой системе питания в 5 частях, а именно: ВИТИ в Киеве, часть ССО (Бровары), ракетная часть (Хмельницкий), часть связи (Одесса) и академия сухопутных войск во Львове.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны проводит работу по внесению изменений в договоры с поставщиками, которые обеспечивают питание армии.