Порошенко провел в зоне АТО совещание по обстановке на фронте (фото)

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановке на фронте.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановке на фронте», - говорится в сообщении.

Глава государства также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады. Президент обсудил с военнослужащими вопросы вещевого, продуктового, денежного и материального обеспечения подразделения.