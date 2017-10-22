Порошенко провел в зоне АТО совещание по обстановке на фронте (фото)
Глава государства также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановке на фронте.
Читайте такжеКабмин определил порядок лишения статуса участника боевых действий
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановке на фронте», - говорится в сообщении.
Глава государства также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады. Президент обсудил с военнослужащими вопросы вещевого, продуктового, денежного и материального обеспечения подразделения.