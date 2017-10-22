Сутки в зоне АТО: боевики 14 раз нарушили перемирие, один военный ранен

За минувшие сутки, 21 октября, российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие. 9 раз украинские военные отвечали боевикам, сообщает пресс-центр штаба АТО. В результате боевых действий один военнослужащий получил ранение.

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«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Боевики одиночно продолжали обстрелы украинских позиций из пехотного вооружения вдоль всей линии разграничения», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении почти с 18 часов и до полуночи боевики били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО возле Авдеевки и шахты Бутовка. Из этого же оружия вечером боевики несколько часов вели обстрел укреплений военных близ Каменки и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении в конце суток российско-оккупационные группировки из крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли военных в Новозвановке и один раз –в Новоолександровке.

На Мариупольском направлении под огонь противотанковых и автоматических гранатометов попали опорные пункты украинской армии неподалеку Старогнатовки и Талаковки.