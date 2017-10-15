Звездные лица войны: журналисты рассказали истории тех, кто ежедневно защищает Украину (видео)

Российский актер Анатолий Пашинин стал бойцом АТО, а херсонский священник Игорь Петренко 52 дня провел в плену боевиков и вернулся домой. Илья Лысенко - легендарный волонтер, который в одиночку спас сотни жизней в АТО. Григорий Мустанг – ексримал, что поставил на уши всю Москву, а потом пошел воевать против нее на фронт. Бывшая солистка российской группы «Сливки» Алла Мартынюк больше 3 лет регулярно ездит на фронт с помощью. Об историях звездных защитников Украины идет речь в сюжете «Украинских сенсаций».

Вместо теплой постели в квартире в центре Москвы, он просыпается в казарме на койке. Российский актер театра и кино Анатолий Пашинин, который с экранов телевизора поднимал престиж российской армии, рискнул своей успешной карьерой и стал изгоем на российской сцене. Он поддерживал Украину начиная с Майдана, не боялся сказать правду. Своим примером доказал: свобода дороже за успех и деньги.

Пашинин отказался от сытой жизни в Москве и вместо актерского сценария держит в руках пулемет на востоке Украины. Пашинин, чье имя долгие годы ассоциировалось с образом солдата российской армии, стал добровольцем в 8-й бригаде украинской армии.

Солдатские будни: быстрый перекус в полевых условиях и пыльные окопы – здесь все, как в кино, только для Анатолия все по-настоящему. Полная экипировка и вперед. Оружие в руках и реальный враг на расстоянии пулеметного выстрела.

По разным оценкам «воинов в рясах», то есть капелланов в зоне АТО около 500. Священник Игорь Петренко – украинский православный капеллан – с первых дней войны помогал украинским солдатам гуманитарной помощью. 14 февраля украинского священника жестоко избили днровские боевики и взяли в плен. Долгих 52 дня пробыл в холодных стенах донецкого СБУ. Сегодня о своих обидчиках он вспоминает спокойно и даже нашел силы простить их.

Он самый известный среди неизвестных волонтеров. Успешный бизнес и семьянин Илья Лысенко уют сменил на бессонные ночи и узкие носилки. 160 км/ч по встречной полосе под шквал градов и обстрелов: он проходил десятки километров каждый день, чтобы спасти хотя бы одну жизнь нашего бойца. Лысенко в мирной жизни был менеджером. Он тот самый знаменитый «Хоттабыч», который вместе со своей командой спасает раненых и эвакуирует мирных жителей во время минометных обстрелов и запалов града в зоне боевых действий. В зону АТО попал весной 2014 года и до сегодня находится там. Сегодня руководит целой спасательной службой «ASEP RESCUE».

Алла Мартынюк – певица, актриса и модель. Девушка была участницей популярной ранее группы ВИА «Сливки». Долгое время жила и выступала в Москве. Но шокирована событиями в Украине, она стала поддерживать бойцов АТО в госпитале, а вскоре и сама начала ездить на фронт. Отныне вместо ночных клубов, роскошной жизни и богатых мужчин, Алла надела солдатскую форму и берцы. События на Родине заставили изменить шик и блеск на грязь и взрывы. За ее плечами не только шесть корон на конкурсе красоты, а и три года помощи бойцам АТО.

Благодаря Григорию Мустангу в самый разгар военного конфликта Москва стала ненадолго «украинской». Советскую звезду в центре Москвы на небоскребе на Котельницкой набережной руфер покрасил в желто-голубые цвета. А уже через пол года руфер пошел воевать на Донбасс в рядах полка Азов.