Оккупанты на протяжении 18 часов обстреливали силы АТО под Мариуполем

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции полковник Александр Мотузяник заявляет, что российско-оккупационные войска за минувшие сутки с 2 часов ночи и до 20 часов обстреливали опорные пункты сил АТО под Мариуполем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил сегодня во время брифинга.

«Мариупольское направление: с 2 часов ночи и до 20 часов вечера боевики обстреливали наши опорные пункты недалеко от Гнутово, Широкино, Талаковки и Красногоровки», - заявил он.

«В результате этого вооруженного противостояния двое наших военнослужащих получили ранения и двое бойцов получили боевые травмы», - добавил Мотузяник.

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По словам спикера Минобороны по вопросам АТО, в Широкино боевики использовали против украинских военных миномет.

«Они успели выпустить две мины, пока украинские военные не накрыли их огнем из станкового противотанкового гранатомета, после этого вражеский огонь прекратился», - добавил Мотузяник.

«В Гнутово враг обстреливал наши позиции из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов, в ответ украинские военные применили штатное оружие - крупнокалиберные пулеметы и СПГ», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные группировки 12 раз нарушили перемирие.