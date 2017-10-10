Сутки в АТО: 12 вражеских обстрелов, с наступлением темноты боевики активизировались на Луганском направлении

07:21, 10 октября 2017
Война
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После 18 часов НВФ из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям украинских войск на подступах к Станице Луганской, Валуйскому, Новоалександровке и Трехизбенке. 

ЗСУ / Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушали режим перемирия, 8 раз украинские военные открывали ответный огонь. В результате боевых действий двое солдат ВСУ были ранены, еще двое получили боевые травмы, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook. 

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"В районе проведения АТО, в конце вчерашних суток боевая активность боевиков сместилась с донецкого направлении на луганское, которое ранее было относительно спокойным", - уточняют в штабе. 

После 18 часов НВФ из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям украинских войск на подступах к Станице Луганской, Валуйскому, Новоалександровке и Трехизбенке. 

На приморском направлении боевики в течение нескольких часов обстреливали вечером украинские опорные пункты неподалеку Гнутово из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов. В ответ украинские военнослужащие применяли весь спектр не запрещенного пехотного вооружения. В результате противостояния, около 18 часов один солдат был ранен, а другой получил боевую травму. 

На донецком направлении вечером было относительно спокойно. Лишь вблизи Зайцево зафиксировали недолгий обстрел украинских укреплений из стрелкового оружия. 

Напомним, что ранее в штабе АТО опровергли информацию о взятии под контроль посадочной полосы донецкого аэропорта украинскими военными.

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Теги: #АТО на Донбассе