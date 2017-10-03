Российский актер объяснил, почему пошел к добровольцам на Донбассе

Российский актер Анатолий Пашинин объяснил, почему никогда не хотел присоединиться к Вооруженным силам Украины, а предпочел добровольческий батальон. Об этом Пашинин рассказал в интервью "Обозревателю".

"Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ. Это должны быть добровольцы.Я уже как Диоген днем с огнем ищу человека, а здесь в кого не плюнь и попадешь в человека. К тому же, сама атмосфера позволяет тебе собраться", — рассказал Пашинин.

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По словам актера, единственный "блат", который он получил при попадании в добровольческий батальон - это возможность без очереди попасть на передовую.

"В нашем боевом батальоне меня по блату, за красивые глазки так сказать, кинули на ноль, а так, конечно, надо себя проявить, чтоб тебя туда взяли. Потому что от туда люди выезжать не хотят", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, российский актер Анатолий Пашинин, который перебрался в Украину, служит добровольцем украинской армии на Донбассе.