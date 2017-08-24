Бывший российский актер воюет в АТО на стороне Украины - журналист (фото)

Российский актер Анатолий Пашинин, который перебрался в Украину, служит добровольцем украинской армии на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

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"Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Но "старлей Доронин" - за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус. "Будьмо", братья и сестры!" - говорится в его сообщении, к которому добавоено фото самого Цаплиенко с актером.

Как сообщал УНИАН, российский писатель Захар Прилепин с октября 2016 года занимает должность заместителя командира батальона по работе с личным составом "ДНР".