Сутки в АТО: боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военный погиб

23 сентября боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщается в сводке за 23 сентября пресс-центра штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Во время 10 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий погиб один украинский защитник", - проинформировали в штабе.

При этом указывается, что боевики традиционно применяли тактику ночных обстрелов. В 18 часов количество огневых провокаций было незначительно. Вечером же и ночью незаконные вооруженные формирования вели огонь по всем направлениям, используя, гранатометы и стрелковое оружие.

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На Донецком направлении трижды был зафиксирован огонь из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским войскам, расположенным в районе Авдеевской промзоны. Из этого же оружия были обстреляны украинские позиции вблизи шахты Бутовка и Светлодарска. В районе Каменки боевики активно применяли миномет калибра 82 миллиметра. Кроме того, в конце суток на подступах к Невельскому опорные пункты сил АТО дважды попали под вражеский огонь из стрелкового оружия.

На Приморском направлении со стороны НВФ были зафиксированы факты применения гранатометов вблизи Гнутово и Водяного. А вблизи Широкино велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

На Луганском направлении боевики трижды открывали огонь из разных видов гранатометов в районе Крымского, а крупнокалиберный пулемет работал по окрестностям Новотошкивского.