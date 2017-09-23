На Луганщине в результате обстрела боевиков погиб украинский военный

С полуночи в зоне проведения антитеррористической операции оккупанты только дважды обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины, один украинский военный погиб.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, с начала суток активность российско-оккупационных группировок была минимальной.

С полуночи зафиксированы два обстрела позиций украинских военных. Из них одна огневая провокация привела к потере среди защитников.

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«Так, около 4 утра враг открыл огонь из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки, что на Луганском направлении. Наши военные симметрично ответили врагу. В результате этого противостояния получил смертельное пулевое ранение один украинский воин», - сообщили в штабе.

Кроме того, на Мариупольском направлении почти в 13.00 оккупанты применяли крупнокалиберный пулемет. Военнослужащие сил АТО огнем в ответ жестко заставили врага придерживаться режима тишины.