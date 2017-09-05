"Подивись в мої очі, враже": ролик-обращение бойца АТО к россиянам растрогал соцсети

Опубликовано видео, в котором украинский боец АТО обращается к российским врагам. Соответствующий ролик появился в Facebook Главного управления разведки при Министерства обороны Украины.

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"Подивись в мої очі, враже, ти називав мене своїм молодшим братом і потайки руйнував мою армію, щоб потім прийти і забрати все без бою? Ти вважав, що легко здолаєш меншого? Але ти забув, враже, що моя країна воювала всю свою історію, ти забув, що я - нащадок славетних воїнів", - говорится в ролике.

"Подивись в мої очі, враже, ти дивишся в очі смерті. Ти дивишся в очі своєї смерті", - такими словами заканчивается видео.

Как сообщал УНИАН, украинская контрразведка выявила очередного военнослужащего Вооруженных Сил РФ, воюющего на стороне донбасских террористов.