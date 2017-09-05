В рядах боевиков "ДНР" разоблачили еще одного российского военного (фото)

Украинская контрразведка разоблачила очередного военнослужащего Вооруженных Сил РФ, который воюет на стороне донбасских террористов. Об этом передает ТСН.uа, ссылаясь на источник в контрразведке.

Гражданин России Максим Буланджи, 1993 г.р., уроженец Казахстана, ныне проживающий в Краснодарском крае, служил в рядах Морского флота ВС РФ. Мужчина принимал участие в т.н. Дальнем походе (03.12.2008 – 03.03.2009), за что был награжден специальным "отличием".

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После освобождения в мае 2009 года в запас в звании матроса Буланджи перебивался временными подработками на стройке, как оператор колл-центра и официант.

28 октября 2014 года МО РФ подписало с наемником контракт сроком на 3 года. Теперь Буланджи является стрелком-помощником гранатометчика воинской части 27777 и воюет на стороне боевиков террористических организаций на востоке Украины.

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