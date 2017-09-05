Новые "зеленые человечки" уже готовы: эксперт объяснил заявление Путина об атаках на "другие зоны конфликта"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что может означать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что поставки США летального вооружения в Украину могут спровоцировать применение военной силы на других территориях.

По его словам, имеется в виду, наверное, что Путин пригрозил опять созданием очередных народных республик, передает InfoResist.

"Вот это, наверное, имеется в виду. Это раз. Если смотреть по порядку: угроза по летальному оружию — это прямой ответ США, то есть, если дадите Украине оружие, то я разрешу боевые действия и, возможно, даже не только в этих регионах, а и в других тоже. Дело в том, что у нас же границы не закрыли. У нас же границы де-факто не существует. И поэтому, допустим, проникновение диверсионно-разведывательных групп с оружием и с совершением терактов или попытки там же поднять такую же войну, как это было в Луганске и Донецке, могут быть произведены российскими спецслужбами в любой приграничной области Украины", – сказал он.

При этом Жданов назвал наиболее незащищенные участи украинской границы.

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"Одесса очень далеко. Приднестровье мы, слава богу, закрыли. Это наверное единственный кусок, который мы более менее контролируем. А вот Луцк, Житомир, Чернигов, там и там сейчас Беларусь практически. Мы же не уделяли внимание вообще белорусско-украинской границе, а теперь вспомнили. Там учения сейчас готовятся к проведениям. Даже польские спецслужбы отмечают, что появилось очень много людей с военной выправкой в гражданском платье с новыми белорусскими паспортами", – добавил эксперт.

Жданов также отметил, что это уже новые "зеленые человечки", которые теперь "одеты в гражданское платье".

"То есть вполне возможно. А вообще это прямая угроза. Это как бы уже разговор Москвы и Вашингтона напрямую. Одни один козырь выложили — летальное оружие. Другие выкладывают козырь — если дадите оружие, значит, будем убивать. Это пошел уже обмен ударами", – резюмирует военный эксперт.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября на пресс-конференции в Китае Путин пригрозил атакой на "другие зоны конфликта", если США предоставят Украине оружие.