Генштаб ВСУ отправляет двух верификаторов наблюдать за учениями России в Беларуси

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины направляет двух верификаторов в Беларусь для наблюдения за учениями «Запад-2017».

Как сообщает пресс-служба Генштаба, украинская сторона подтверждает факт приглашения представителей Украины для наблюдения за ходом военных учений «Запад-2017», которые должны состояться на территории Республики Беларусь с участием войск Российской Федерации.

По сообщению Управления верификации Генштаба ВСУ, по приглашению белорусской стороны в период с 16 по 20 сентября за ходом учений будут наблюдать двое украинских верификаторов.

«В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Украина получила от Республики Беларусь официальное приглашение для участия двух представителей Вооруженных сил Украины в наблюдении за военной деятельностью во время проведения этапа практических действий войск (сил) в рамках совместных стратегических учений "Запад-2017" на территории Республики Беларусь в период 16-20.09.2017», - сообщают украинские верификаторы.

Кроме Украины, приглашение наблюдать за учениями «Запад-2017» получили Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.

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Как сообщал УНИАН, согласно официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек.

Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией.