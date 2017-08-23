На Донбассе боевики и ФСБ следят за гражданами, чтобы не допустить проукраинских настроений - разведка

Боевики на Донбассе под контролем кураторов российской ФСБ усиленно контролируют общественные места с целью недопущения проукраинских настроений накануне и в период празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на фоне продолжения экономического упадка, снижения уровня жизни населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российским оккупационным командованием расширены полномочия так называемых "республиканских" карательных органов с целью недопущения проявлений проукраинских настроений накануне и в период празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины. Подлежат задержанию с последующим содержанием под стражей все лица, вызывающие подозрение в нелояльности к оккупационному режиму.

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"Для этого сотрудниками так называемых "министерств государственной безопасности" и "министерств внутренних дел" квазиобразований под контролем кураторов российской ФСБ в скрытом режиме усилен контроль над общественными местами, городским транспортом, местами массового отдыха населения с целью предотвращения распространения украинской символики, возникновения стихийных собраний граждан или других проявлений неповиновения оккупационной власти ", - сообщает разведка.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается День государственного флага. Ранее День Государственного Флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне. Столица отмечала этот праздник 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией. Официально считается, что 23 августа, после провала путча в Москве-группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады.

Этот флаг, как реликвия, торжественно хранится под стеклом в музее ВРУ. На следующий день Украина провозгласила независимость.