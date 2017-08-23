В Киеве торжественно подняли флаг Украины (фоторепортаж, видео)

Сегодня, 23 августа, на Софиевской площади в Киеве, состоялась церемонии поднятия государственного флага Украины, в которой принимал участие президент Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается День государственного флага.

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Ранее День Государственного Флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне. Столица отмечала этот праздник 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией. Официально считается, что 23 августа, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады.

Этот флаг, как реликвия, торжественно хранится под стеклом в музее ВРУ. На следующий день Украина провозгласила независимость.