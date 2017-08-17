Обострение в АТО: 35 вражеских обстрелов один военный погиб, еще четверо ранены

В зоне АТО российско-оккупационные группировки от применения гранатометов и стрелкового оружия все чаще переходят к тяжелому вооружению. В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. Один украинский защитник погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так на Приморском направлении с 18 часов и почти до полуночи боевики обстреливали из минометов, гранатометов и вооружения БМП опорные пункты неподалеку Старогнатовки. Кроме того в ходе этого противостояния противник применял танк и выпустил по меньшей мере 16 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. В результате этих обстрелов один военный был ранен.

Однако наиболее горячо этой ночью было в районе Авдеевской промзоны. Там с 18 часов бандиты 5 раз обстреливали защитников из минометов и различных видов гранатометов. В ответ украинские подразделения накрывали врага плотным огнем.

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"К сожалению, в результате этих противостояний один боец погиб, еще один получил ранения. Кроме того, вчера на Донецком направлении боевики, нарушив режим тишины во время работы представителей Международного Комитета Красного Креста, открыли огонь по домам мирных жителей в поселке Зайцево. Почти сразу возник пожар. Украинских военных, которые прибыли помочь местным потушить огонь, преступники также обстреляли. Зато наши бойцы, понимая, что враг целенаправленно провоцирует противостояние, в ответ огонь не открывали, ведь на оккупированной части поселка проживают гражданские и работают представители гуманитарной организации", - добавили в ведомстве.

На Луганском направлении в конце суток под гранатометные обстрелы боевиков попали опорные пункты сил АТО в Новоалександровке и Новозвановке.

Как известно, ранее боевики из "Градов" обстреляли силы АТО в Павлополе.