Боевики из "Градов" обстреляли силы АТО в Павлополе, трое военных ранены

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Российско-оккупационные группировки не только активно применяли минометы различных калибров, но и ударили по позициям АТО из переносной реактивной пусковой установки «Град» (Партизан). Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, вечером, на Приморском направлении, боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра в районе Красногоровки. Позиции вблизи Павлополя преступники сначала дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. А около полуночи, по защитникам Павлополя враг выпустил 4 снаряда из переносной реактивной пусковой установки «Град» (Партизан).

На Луганском направлении боевики из минометов различных калибров несколько раз били по укреплениям на подступах к Крымскому и Троицкому. Кроме того, вечером под гранатометным огнем оказались украинские войска в районе Новоалександровки и Новозвановки.

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"На Донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы Авдеевской промзоны. Только за вечер и ночь преступники трижды открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Каждый раз военные вынуждали боевиков к тишине", - добавили в ведомстве.

В целом, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий двое украинских военных были ранены, еще один получил ранения в результате подрыва на мине.

Ранее сообщалось, что также очень неспокойной остается обстановка в Авдеевке.