Боевики коварно обстреляли Зайцево во время раздачи гуманитарной помощи

Террористы ОРДО осуществили обстрел поселка Зайцево во время работы гуманитарной миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК), сообщает пресс-служба 128-й горно-пехотной бригады ВСУ.

"Российские регулярные войска грубо нарушили режим "ТИШИНА" во время работы гуманитарной миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) на неподконтрольной стороне поселка Зайцево, что под оккупированной Горловкой", - говорится в сообщении.

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Военные подчеркивают, что украинская сторона СЦКК заранее имела договоренности о полном прекращении огня на время предоставления гуманитарной помощи местным жителям, однако боевики, применив гранатометы, осуществили обстрел домов мирных жителей на контролируемой ВСУ части поселка. В результате обстрела возник пожар.

При этом, понимая угрозу для жизни и здоровья представителей миссии МККК, огонь украинские военные не открывали.

Сообщается, что потерь среди военных и мирных жителей удалось предотвратить. По состоянию на 23:00 16 августа продолжались попытки локализовать пожар.