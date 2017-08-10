"Дали по зубам потерянным войскам "недоимперии": волонтеры показали видео уничтожения вражеской зенитной установки на Донбассе
Террористы подогнали зенитную установку для очередного вечернего обстрела Вооруженных Сил, но она была уничтожена.
Опубликовано видео уничтожения зенитной установки террористов на Донбассе. Его на своей странице в Facebook сообщили волонтеры фонда "Повернись живим".
По их словам, первые вылеты недавно доставленного бойцам коптера дали результат и "по зубам вечно потерянным войскам вражеской "недоимперии".
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"На этот раз обнаружена свежеподготовленная позиция, куда террористы подогнали зенитную установку для очередного вечернего обстрела Вооруженных Сил. Пристрелочный выстрел, точная корректировка с квадрокоптера и попадание прямо в цель", - говорится в описании к видео.
Ранее волонтер Юрий Мысягин показал уничтоженную позицию боевиков на Светлодарской дуге.