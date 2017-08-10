"Дали по зубам потерянным войскам "недоимперии": волонтеры показали видео уничтожения вражеской зенитной установки на Донбассе

Опубликовано видео уничтожения зенитной установки террористов на Донбассе. Его на своей странице в Facebook сообщили волонтеры фонда "Повернись живим".

По их словам, первые вылеты недавно доставленного бойцам коптера дали результат и "по зубам вечно потерянным войскам вражеской "недоимперии".

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"На этот раз обнаружена свежеподготовленная позиция, куда террористы подогнали зенитную установку для очередного вечернего обстрела Вооруженных Сил. Пристрелочный выстрел, точная корректировка с квадрокоптера и попадание прямо в цель", - говорится в описании к видео.

Ранее волонтер Юрий Мысягин показал уничтоженную позицию боевиков на Светлодарской дуге.