Продвижение ВСУ на Светлодарской дуге: волонтер показал уничтоженную позицию боевиков (фото)
Волонтер опубликовал снимки уничтоженной позиции пророссийских боевиков.
Вчера вечером на Светлодарской дуге был очень тяжёлый бой, он длился 2,5 часа. Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.
Тогда в результате "ответки" бойцов АТО террористы запросили "режим тишины", а одна их передовая позиция теперь требует полного восстановления: она горела всю ночь и день.
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2 августа волонтер Юрий Мысягин сообщил, что силы АТО "хорошо прошагали" вперед на Светлодарской дуге. Он отметил, что это произошло из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника.
"Наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на 1 км, закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях", - заявил волонтер.