Продвижение ВСУ на Светлодарской дуге: волонтер показал уничтоженную позицию боевиков (фото)

Вчера вечером на Светлодарской дуге был очень тяжёлый бой, он длился 2,5 часа. Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

Тогда в результате "ответки" бойцов АТО террористы запросили "режим тишины", а одна их передовая позиция теперь требует полного восстановления: она горела всю ночь и день.

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2 августа волонтер Юрий Мысягин сообщил, что силы АТО "хорошо прошагали" вперед на Светлодарской дуге. Он отметил, что это произошло из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника.

"Наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на 1 км, закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях", - заявил волонтер.